Никаких лекций и максимальный упор на результат в баллах!

У нашего центра есть 8 ключевых правил, которые позволяют делать уроки намного эффективнее даже индивидуальных занятий.

Распределение учеников на группы по уровню знаний

Разбиение на группы по уровню начальной подготовки делает занятия такими же эффективными, как индивидуальные уроки с репетитором. Без такого распределения занятия в группах могут быть иметь низкую эффективность. Для того, чтобы добиться высоких показателей в баллах, мы обычно разделяем школьников на 3 категории:В таких группах сначала изучаются темы 5-9 классов для формирования базы знаний. Только после этого начинается целенаправленная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Цель – 65+ балловОсновная задача преподавателя — выявить слабые места ученика. После этого нужно повторить теорию предыдущих классов. Только после этого можно приступать к подробному разбору части 1 и 2 заданий ЕГЭ или ОГЭ. Цель – 85+ балловВ группах этого уровня ученики хорошо знают материал школьной программы, поэтому большая часть времени уделяется разбору сложных задач и части 2. Цель– 95+ баллов

Цель курса

Что самое важное при подготовке учеников на курсах? На этот вопрос можно услышать много различных ответов: - Занятия должны быть интересными - Все темы должны быть пройдены - Уроки должны нравиться ученикам - Материал должен быть рассказан просто и понятно Все эти ответы, строго говоря, неверные, так как важно по итогу только одно – результат на ближайшем экзамене. Мы можем добиться максимально высокого результата, используя один из перечисленных выше пунктов или все сразу – неважно. Главное, чтобы мы выбрали самый короткий путь. Баллы на экзамене для нас превыше всего. Поэтому программа, формат общения, методическое сопровождение - все направлено исключительно на результат. Только так удается делать прорыв в 40-50 баллов.

Цель урока

Но невозможно подготовиться к такому экзамену за один рывок. Мы проходим определенную тему на занятии, но результат урока выражается только в умении решать конкретные задания из экзамена. То есть каждый урок вы научитесь решать определенные задачи из ЕГЭ. Цель урока записывается в правом верхнем углу доски. Это позволяет всем ученикам знать, чему они научатся по итогу занятия.При работе по данной схеме прогресс будет заметен после каждого урока!

Работа над темой до тех пор, пока все ученики не научатся решать задание без ошибок.

Наверное, самая грубая ошибка многих репетиторов и курсов – идти по программе и не обращать особого внимания на успеваемость группы или конкретного ученика. Но данная схема проигрышная, ведь если ученик теоретически может потерять баллы в теме, то он их потеряет. Нет задачи пройти всю программу! Есть задача получить максимальный балл. Примером в пользу этого рассуждения служит школа. В школе проходятся все темы, но могут ли ученики даже профильного класса решить любую задачу из ЕГЭ? А не могут только из-за пробелов в знаниях и неумения решать задачи определенного формата. Это пропуски мы и будем полностью закрывать.

Принцип высоких ожиданий в отношении учеников начального уровня.

Всегда самыми сложными были ученики, которым по какой-то причине не удается быстро прогрессировать в предмете. Идея работы с такими школьниками в том, чтобы добиваться ПОЛНОСТЬЮ правильных ответов, в том числе и на сложные вопросы, требующие развернутого рассуждения. В любом случае, мы всегда добиваемся на 100% верного ответа безо всяких поблажек и скидок на слабый уровень владения предметом.

Никаких лекций! Формат постоянного общения, вопросов или рассуждений.

Если преподаватель читает лекцию, то очень легко отвлечься на свои проблемы и дела. Наш принцип работы подразумевает общение с учениками. В случае, если тема новая, то это: - Либо серия простых вопросов к каждому ученику на знание программы школьного курса. - Либо просьба повторять за преподавателем только что пройденный материал. Для пройденной темы используется вопрос-ответ в случайном порядке всех учеников группы. Случайный порядок не дает возможности угадать, кто будет следующим, поэтому вся группа сосредоточена и готова отвечать на вопросы.

Смена темпа урока каждые 15 минут

Школьникам очень тяжело концентрироваться долго над одной задачей. Поэтому каждые 15 минут меняется формат занятия (темп урока). Пример урока: - Приветствие, обсуждение общих тем (за 5 минут до урока) - Обсуждение предыдущего ДЗ - Вопросы по ДЗ - Тест в начале урока формата ЕСТ (Единая система тестирований) на проверку знаний по предыдущим темам - Обсуждение теста - Обсуждение цели урока, заданий ЕГЭ по текущей теме - Прохождение новой темы в формате вопросов и обсуждений - Выполнение заданий по новой теме в письменной форме - Выполнение заданий в устной форме - Креативная часть урока на усмотрение учителя (10 минут) - Закрепление новой темы - Тест на проверку цели урока - Новое домашнее задание