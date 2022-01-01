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УЦ Годограф > Подготовка к ЕГЭ 2023 по русскому языку с экспертными преподавателями в Москве
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Курсы подготовки к ЕГЭ 2023 по русскому языку в Москве

Открыта запись со скидкой на 2022/23 учебный год.

Записаться на пробный урок по подготовке к ЕГЭ по русскому языку

Наш рейтинг за 10 лет работы

5.0
Почему ребенку трудно сдавать ЕГЭ по русскому языку на 80+ баллов

В школе слабо готовят к ЕГЭ

Боится ЕГЭ

Сложно готовиться самостоятельно

Плохая успеваемость

Нет мотивации поступить на бюджет

Чтобы сдать ЕГЭ на 80+ баллов, измените подход к обучению русского языка

Айсберг подготовки к ЕГЭ

Обычная подготовка в среднем на 56 баллов

Комплексная подготовка в Годографе на 80+ баллов

Обычная подготовка = 56 баллов

  • Тренируют навык нарешиванием тестов
  • Считают, что зазубрить материал достаточно

Комплексная подготовка в Годографе на 80+ баллов по русскому языку

  • Создаем фундамент знаний предмета
  • Контролируем процесс обучения
  • Контролируем успеваемость
  • Поддерживаем дисциплину
  • Улучшаем психологическое состояние
  • Создаем внутреннюю мотивацию к учебе
посмотреть результаты учеников Годографа
Только комплексная подготовка поможет сдать ЕГЭ по русскому языку на 80+ баллов

Комплексный подход Годографа

2
1
6
5
4
3
80+ баллов

Глубокое понимание предмета

Только при полном понимании предмета ученик сможет решать 2 часть ЕГЭ и его не собьет с толку изменение формулировок заданий.

Дисциплина

У ученика выработается привычка много работать над экзаменом. У него будет четкое расписание занятий и дедлайны выполнения домашней работы.

Контроль процесса обучения

Если наставник видит, что ученик не успевает по программе или у него маленький ежемесячный прирост баллов, то индивидуальный процесс обучения вовремя корректируется.

Внутренняя мотивация

С помощью педагога-наставника и атмосферы ученику будет в удовольствие сам процесс обучения. Он будет разбираться в процессе и гореть желанием сдать экзамен как можно лучше.

Психологическая поддержка

Чтобы не потерять баллы из-за нервов на экзамене, ученику надо научиться нейтрализовать стресс и справляться с волнением. В нашей команде с помощью психологов это сделать намного проще.

Контроль успеваемости

Ученик должен усвоить каждую тему на 100%, поэтому мы контролируем усвоение тем и заданий ЕГЭ, и корректируем темп прохождения материала.

Подробнее о процессе обучения в Годографе
Как проходит обучение в Годографе
Как проходит обучение в Годографе
Не время экспериментов!

Запишите вашего ребенка на бесплатный пробный урок по русскому языку ЕГЭ уже сейчас!

Запишите ребенка на бесплатную диагностику знаний с педагогом уже сейчас!

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Наставником вашего ребенка будет эксперт ЕГЭ

Каждый из преподавателей по-настоящему влюблен в свой предмет и профессию! Именно поэтому все ученики вовлечены в обучение, активно работают на уроке и достигают потрясающих результатов.

Почему можно доверять педагогам Годографа?
Почему педагогам можно доверять?
Контроль процесса обучения – залог 80+ баллов на ЕГЭ по русскому языку
  • Каждый месяц пробный ЕГЭ Родители и ученик видят динамику роста благодаря ежемесячным тестам ЕГЭ. Мы вовремя выявляем пробелыв предмете, чтобы корректировать обучение.
  • Педагог на связи с учениками 24/7 Педагог поддерживает и отвечает на вопросы в чате группы 24/7. Команда Годографа также всегда на связи по телефону и вотсапу.
  • Смс-отчетность родителям после урока После каждого урока родитель получает СМС с оценками ребенка за работу на уроке, тестирование и домашнее задание.
  • Группы до 8 человек по уровню знаний Ученик занимается в небольшой группе, изначально разделенной по уровню знаний, но во время обучения он может перевестись в более сильную группу.
Запишитесь на пробный урок с экспертом ЕГЭ
Контроль процесса обучения – залог 80+ баллов на ЕГЭ по русскому языку

Каждый месяц пробный ЕГЭ

Родители и ученик видят динамику роста благодаря ежемесячным тестам ЕГЭ. Мы вовремя выявляем пробелы в предмете, чтобы корректировать обучение.

Педагог на связи с учениками 24/7

Педагог в чате в соц.сети всегда поможет ученику разобраться в материале и ответит на вопросы по домашнему заданию.

Смс-отчетность родителям после урока

После каждого урока родитель получает СМС с оценками ребенка за работу на уроке, тестирование и домашнее задание.

Группы до 8 человек по уровню знаний

Ученик занимается в небольшой группе, изначально разделенной по уровню знаний, но во время обучения он может перевестись в более сильную группу.

6 этапов подготовки к ЕГЭ в Годографе

Пробный урок и диагностика знаний

Проводим тестирование в формате ЕГЭ по русскому языку, консультацию с экспертом ЕГЭ и пробный урок в группе – так мы сможем оценить уровень знаний ученика и его отношение к учебе.

Создание фундамента в русском языке

Понимание предмета и его особенностей, а не заучивание –преимущество, которое поможет ребенку решать любые задачи во 2 части экзамена

Отработка 1-ой части экзамена до идеала

Ученик заработает в среднем 50 баллов, если выполнит 1 часть ЕГЭ без ошибок. Мы учим решать эту часть быстро и без ошибок

Отработка 2-ой части экзамена

Эксперты ЕГЭ научат правильно оформлять решение заданий в бланках, чтобы не потерять ни единого балла. Ученик научится решать 2 часть экзамена по критериям оценивания

Апелляция результатов экзамена

Сопровождение процесса апелляции в случае нарушения прав ученика

Помощь с выбором вуза и подачей документов

Подскажем с выбором учебного заведения и проконсультируем по документам для приемной комиссии

Запишите вашего ребенка на бесплатный пробный урок по русскому языку ЕГЭ уже сейчас!

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Годограф Годограф
Сэкономьте до 30% вашего бюджета на подготовке к ЕГЭ до 31 октября
  • 1 урок в неделю по 120 минут
  • Пробный ЕГЭ до старта курса
  • Пробные ЕГЭ каждый месяц во время обучения
  • Мини-группы до 8 человек по уровню знаний
  • Поддержка от педагога и психолога 24/7
  • Смс-рассылка об успеваемости родителям
  • Видео-курс по выбранному предмету в подарок
  • Бесплатные вебинары с психологом

10 900 р.
цена без скидки 8 900 р.* (за 4 урока)
цена со скидкой

Оставьте заявку на обучение со скидкой и менеджер с вами свяжется для ответа на оставшиеся вопросы

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25%

Абонемент: при оплате 3 предметов за весь курс 4 предмет бесплатно

10%

При оплате полного курса (36 уроков)

5%

Скидка многодетным, неполным семьям и по инвалидности

5%

По акции «Приведи друга»

Дополнительные бонусы действуют до 31 октября

Вся теория по предмету в записи на платформе

Ученик сможет вне занятий дополнительно изучать предмет по специально отснятым видео. Весь материал разбит по темам на короткие видео с теорией и практикой.

6990₽ / Бесплатно
посмотреть пример видео

Тренинги от психолога перед экзаменами ЕГЭ

Двухдневный майский онлайн-тренинг, направленный на нейтрализацию стресса и стабилизацию эмоционального состояния учеников.

5000₽ / Бесплатно
посмотреть пример видео
Годограф готовит к экзаменам ЕГЭ и ОГЭ с 2012 года

7000

Выпускников за
все время

Выпускников за все время

30

Сильнейших преподавателей
в Москве

Сильнейших преподавателей в Москве

80,9

Средний балл выпускников
Годографа в 2021 году

Средний балл выпускников Годографа в 2021 году

130000+

подписчиков
на Youtube канале

подписчиков на Youtube канале

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Возможна оплата материнским капиталом.
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Наши видеоматериалы используют самые крупные сайты для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
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Образовательная лицензия. Возможна оплата материнским капиталом.
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Истории успеха учеников Годографа
...
Устинова Юлия
МГУ
ЕГЭ по Английскому языку
55
85
...
Даша Пантелеева
МГУ
ЕГЭ по Английскому языку
53
95
...
Золотопуп Дарья
МГУ
ЕГЭ по Английскому языку
0
91
...
Олейник Катя
ЕГЭ по Английскому языку
40
83
...
Белобровская Александра
ЕГЭ по Математике
50
78
...
Александра
ЕГЭ по Русскому языку
3
39
...
Ксения Чечелёва
МГУ
ЕГЭ по Литерататуре
41
90
...
Хайдар Амина
ЕГЭ по Литерататуре
44
84
...
Дымова Екатерина
ЕГЭ по Обществознанию
26
75
...
Сидорова Алисия
МГОУ
ЕГЭ по Русскому языку
62
82
...
Васюнина Ульяна
МГУ
ЕГЭ по Русскому языку
60
100
...
Шарипова Хаят
МГИМО
ЕГЭ по Русскому языку
50
96
...
Охматовская Елизавета
ЕГЭ по Русскому языку
41
93
...
Алина Галиниченко
РУДН
ЕГЭ по Английскому языку
40
85
...
Николь Иващенко
МГПУ
ЕГЭ по Английскому языку
30
80
...
Жанна Нальтаева
ЕГЭ по Английскому языку
3
5
...
Погосян Петрос
МГУ
ЕГЭ по Математике
60
88
...
Штымова Алина
МГМУ
ЕГЭ по Химии
72
100
...
Дария Лобанова
МГЛУ
ЕГЭ по Английскому языку
16
85
...
Анастасия Тевдорадзе
ЕГЭ по Английскому языку
49
89
...
Устинова Юлия
МГУ
ЕГЭ по Английскому языку
55 Баллов
на тесте
85 Баллов
на экзамене
...
Даша Пантелеева
МГУ
ЕГЭ по Английскому языку
53 Баллов
на тесте
95 Баллов
на экзамене
...
Золотопуп Дарья
МГУ
ЕГЭ по Английскому языку
0 Баллов
на тесте
91 Баллов
на экзамене
...
Олейник Катя
ЕГЭ по Английскому языку
40 Баллов
на тесте
83 Баллов
на экзамене
...
Белобровская Александра
ЕГЭ по Математике
50 Баллов
на тесте
78 Баллов
на экзамене
...
Александра
ЕГЭ по Русскому языку
3 Баллов
на тесте
39 Баллов
на экзамене
...
Ксения Чечелёва
МГУ
ЕГЭ по Литерататуре
41 Баллов
на тесте
90 Баллов
на экзамене
...
Хайдар Амина
ЕГЭ по Литерататуре
44 Баллов
на тесте
84 Баллов
на экзамене
...
Дымова Екатерина
ЕГЭ по Обществознанию
26 Баллов
на тесте
75 Баллов
на экзамене
...
Сидорова Алисия
МГОУ
ЕГЭ по Русскому языку
62 Баллов
на тесте
82 Баллов
на экзамене
...
Васюнина Ульяна
МГУ
ЕГЭ по Русскому языку
60 Баллов
на тесте
100 Баллов
на экзамене
...
Шарипова Хаят
МГИМО
ЕГЭ по Русскому языку
50 Баллов
на тесте
96 Баллов
на экзамене
...
Охматовская Елизавета
ЕГЭ по Русскому языку
41 Баллов
на тесте
93 Баллов
на экзамене
...
Алина Галиниченко
РУДН
ЕГЭ по Английскому языку
40 Баллов
на тесте
85 Баллов
на экзамене
...
Николь Иващенко
МГПУ
ЕГЭ по Английскому языку
30 Баллов
на тесте
80 Баллов
на экзамене
...
Жанна Нальтаева
ЕГЭ по Английскому языку
3 Баллов
на тесте
5 Баллов
на экзамене
...
Погосян Петрос
МГУ
ЕГЭ по Математике
60 Баллов
на тесте
88 Баллов
на экзамене
...
Штымова Алина
МГМУ
ЕГЭ по Химии
72 Баллов
на тесте
100 Баллов
на экзамене
...
Дария Лобанова
МГЛУ
ЕГЭ по Английскому языку
16 Баллов
на тесте
85 Баллов
на экзамене
...
Анастасия Тевдорадзе
ЕГЭ по Английскому языку
49 Баллов
на тесте
89 Баллов
на экзамене
Эмоции и результаты наших выпускников
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 1
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 2
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 3
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 4
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 5
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 6
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 7
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 8
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 9
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 10
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 11
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 12
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 13
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 14
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 15
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 16
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 17
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 18
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 19
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 20
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 21
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 22
Отзывы на курсы ЕГЭ по русскому языку от Годограф - Фото 23
Все центры находятся в 5 минутах от метро
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Москва

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Адрес: Дегтярный переулок 6 строение 1

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Телефон Центра: 8 495 970 99 66

E-mail: info@godege.ru

WhatsApp: 79015893794

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5 минут от метроВ 5-ти минутах от метро
Чай, КофеБесплатный чай, кофе, печеньки
Мини группыМини группы по 3-8 учеников
Бесплатный тест и урокБесплатный тест и пробный урок
Ответы на часто задаваемые вопросы
Общие
Даете ли вы гарантии?
Мы даем гарантии, что если ученик будет посещать занятия и выполнять требования педагога и учебного центра, то его результат значительно увеличится (+30-40 баллов в среднем).
Как давно работает центр?
Кто преподает в УЦ «Годограф»?
Как расположены офисы?
Имеется ли у «Годографа» лицензия?
Курсы
Какие результаты были в прошлом году?
В зависимости от уровня групп различаются и итоговые баллы. В сильных группах ученики приходят с 60 баллами, а сдают 80+, но есть и слабые группы, которые сдают на 60 баллов, но их изначальный уровень был 20 баллов, в итоге для них 60 - это высокий показатель.
Можно ли прийти на пробное занятие?
Как формируется расписание?
Какая численность групп?
По какой программе проходит подготовка к экзаменам?
Процесс
Как восполняется занятие, если ученик его пропустил?
Для наших учеников мы предоставляем все необходимые материалы для подготовки к экзаменам, так что восполнить пробелы не составит труда. Педагог пришлет вам все материалы, а также домашнюю работу и обязательно проконтролирует, чтобы новая тема была усвоена, а домашнее задание выполнено.
Как мотивируются ученики?
Как проходит само занятие?
Какой объем домашней работы?
Как происходит контроль успеваемости?
Оплата
Возможна ли оплата материнским капиталом?
Да, вы можете оплатить обучение средствами материнского капитала. Центр вам посодействует.
Какие способы оплаты?
Как получить дополнительную скидку 5%?
Можно ли оформить налоговый вычет?
Есть ли оплата по месяцам?
Ответы на часто задаваемые вопросы
Общие
Курсы
Процесс
Оплата
Даете ли вы гарантии?
Мы даем гарантии, что если ученик будет посещать занятия и выполнять требования педагога и учебного центра, то его результат значительно увеличится (+30-40 баллов в среднем).
Как давно работает центр?
Кто преподает в УЦ «Годограф»?
Как расположены офисы?
Имеется ли у «Годографа» лицензия?
Какие результаты были в прошлом году?
В зависимости от уровня групп различаются и итоговые баллы. В сильных группах ученики приходят с 60 баллами, а сдают 80+, но есть и слабые группы, которые сдают на 60 баллов, но их изначальный уровень был 20 баллов, в итоге для них 60 - это высокий показатель.
Можно ли прийти на пробное занятие?
Как формируется расписание?
Какая численность групп?
По какой программе проходит подготовка к экзаменам?
Как восполняется занятие, если ученик его пропустил?
Для наших учеников мы предоставляем все необходимые материалы для подготовки к экзаменам, так что восполнить пробелы не составит труда. Педагог пришлет вам все материалы, а также домашнюю работу и обязательно проконтролирует, чтобы новая тема была усвоена, а домашнее задание выполнено.
Как мотивируются ученики?
Как проходит само занятие?
Какой объем домашней работы?
Как происходит контроль успеваемости?
Возможна ли оплата материнским капиталом?
Да, вы можете оплатить обучение средствами материнского капитала. Центр вам посодействует.
Какие способы оплаты?
Как получить дополнительную скидку 5%?
Можно ли оформить налоговый вычет?
Есть ли оплата по месяцам?

В одиннадцатом классе каждый школьник сталкивается с ЕГЭ по русскому языку. Единый государственный экзамен по этому предмету обязательный — без него вы не сможете получить школьный аттестат и поступить в вуз. Групповые занятия на курсах ЕГЭ — оптимальный способ подготовиться к экзамену 2023 года в Москве.

65,8 — средний балл на ЕГЭ по русскому языку в 2017 году. Несмотря на то, что в 2020 году он немного вырос, очевидно, что уровень подготовки школьников находится не слишком высоко.

Программа подготовки к ЕГЭ по русскому языку в УЦ «Годограф»

Преподаватели учебного центра «Годограф» разработали специальную программу подготовки к единому государственному экзамену по русскому языку для выпускников 11-х классов. Это курс, рассчитанный на учебный год. Мы повторим весь материал, начиная от правописания приставок и прямой речи до сложных правил пунктуации и орфографии. Наше предложение — это комплексная методика, направленная на достижение главной цели — высокого балла на экзамене.

Во время обучения мы:

  • мотивируем школьника, нацеливая его на успех;
  • не только учим его с блеском справляться с заданиями ЕГЭ, но и даем возможность ребенку повысить свою успеваемость в школе, демонстрируя новые знания;
  • обеспечиваем комфортную психологическую обстановку для эффективного обучения;
  • добиваемся здоровой конкуренции среди учеников, что повышает результаты (доказано учеными).

Наша программа подготовки к ЕГЭ по русскому языку включает в себя:

  • входное тестирование для определения уровня знаний школьника и его дальнейшего распределения в подходящую группу;
  • специальные пособия и методические материалы по русскому языку, учитывающие текущий уровень подготовки учащегося;
  • раздаточный и мультимедийный материал, видео-уроки;
  • регулярные контрольные работы и ежемесячные пробные экзамены.

Самое выгодное предложение для школьников в Москве

«Годограф» — лидер среди учебных центров, организовывающих курсы для подготовки к ЕГЭ по русскому языку в Москве. Наши преподаватели научат любого ребенка концентрировать внимание, помогут улучшить память и задействовать все ресурсы организма, необходимые для достижения цели.

Расположение наших филиалов позволяет каждому выбрать наиболее удобный для себя вариант. К слову, расписание мы тоже формируем на основе ваших пожеланий. Численность наших групп дает возможность педагогам уделять внимание каждому студенту, выявляя слабые стороны и делая их сильными.

Курсы подготовки к ЕГЭ по русскому дают возможность не только заполнить пробелы в знаниях, но и открывают двери лучших учебных заведений страны. Наши выпускники являются студентами МГУ им. Ломоносова, МГИМО, РГГУ и других престижных вузов.

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