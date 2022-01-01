Курсы подготовки к ЕГЭ 2023 по русскому языку в Москве
Открыта запись со скидкой на 2022/23 учебный год.
Наш рейтинг за 10 лет работы
В школе слабо готовят к ЕГЭ
Боится ЕГЭ
Сложно готовиться самостоятельно
Плохая успеваемость
Нет мотивации поступить на бюджет
Айсберг подготовки к ЕГЭ
Обычная подготовка в среднем на 56 баллов
Комплексная подготовка в Годографе на 80+ баллов
Обычная подготовка = 56 баллов
- Тренируют навык нарешиванием тестов
- Считают, что зазубрить материал достаточно
Комплексная подготовка в Годографе на 80+ баллов по русскому языку
- Создаем фундамент знаний предмета
- Контролируем процесс обучения
- Контролируем успеваемость
- Поддерживаем дисциплину
- Улучшаем психологическое состояние
- Создаем внутреннюю мотивацию к учебе
Комплексный подход Годографа
Глубокое понимание предмета
Только при полном понимании предмета ученик сможет решать 2 часть ЕГЭ и его не собьет с толку изменение формулировок заданий.
Дисциплина
У ученика выработается привычка много работать над экзаменом. У него будет четкое расписание занятий и дедлайны выполнения домашней работы.
Контроль процесса обучения
Если наставник видит, что ученик не успевает по программе или у него маленький ежемесячный прирост баллов, то индивидуальный процесс обучения вовремя корректируется.
Внутренняя мотивация
С помощью педагога-наставника и атмосферы ученику будет в удовольствие сам процесс обучения. Он будет разбираться в процессе и гореть желанием сдать экзамен как можно лучше.
Психологическая поддержка
Чтобы не потерять баллы из-за нервов на экзамене, ученику надо научиться нейтрализовать стресс и справляться с волнением. В нашей команде с помощью психологов это сделать намного проще.
Контроль успеваемости
Ученик должен усвоить каждую тему на 100%, поэтому мы контролируем усвоение тем и заданий ЕГЭ, и корректируем темп прохождения материала.
Запишите вашего ребенка на бесплатный пробный урок по русскому языку ЕГЭ уже сейчас!
Запишите ребенка на бесплатную диагностику знаний с педагогом уже сейчас!
Каждый из преподавателей по-настоящему влюблен в свой предмет и профессию! Именно поэтому все ученики вовлечены в обучение, активно работают на уроке и достигают потрясающих результатов.Почему можно доверять педагогам Годографа?
- Математика
- Русский язык
- Английский язык
- Информатика
- Биология
- Обществознание
- Физика
- Литература
- Химия
- История
- Каждый месяц пробный ЕГЭ Родители и ученик видят динамику роста благодаря ежемесячным тестам ЕГЭ. Мы вовремя выявляем пробелыв предмете, чтобы корректировать обучение.
- Педагог на связи с учениками 24/7 Педагог поддерживает и отвечает на вопросы в чате группы 24/7. Команда Годографа также всегда на связи по телефону и вотсапу.
- Смс-отчетность родителям после урока После каждого урока родитель получает СМС с оценками ребенка за работу на уроке, тестирование и домашнее задание.
- Группы до 8 человек по уровню знаний Ученик занимается в небольшой группе, изначально разделенной по уровню знаний, но во время обучения он может перевестись в более сильную группу.
Каждый месяц пробный ЕГЭ
Родители и ученик видят динамику роста благодаря ежемесячным тестам ЕГЭ. Мы вовремя выявляем пробелы в предмете, чтобы корректировать обучение.
Педагог на связи с учениками 24/7
Педагог в чате в соц.сети всегда поможет ученику разобраться в материале и ответит на вопросы по домашнему заданию.
Смс-отчетность родителям после урока
После каждого урока родитель получает СМС с оценками ребенка за работу на уроке, тестирование и домашнее задание.
Группы до 8 человек по уровню знаний
Ученик занимается в небольшой группе, изначально разделенной по уровню знаний, но во время обучения он может перевестись в более сильную группу.
Пробный урок и диагностика знаний
Проводим тестирование в формате ЕГЭ по русскому языку, консультацию с экспертом ЕГЭ и пробный урок в группе – так мы сможем оценить уровень знаний ученика и его отношение к учебе.
Создание фундамента в русском языке
Понимание предмета и его особенностей, а не заучивание –преимущество, которое поможет ребенку решать любые задачи во 2 части экзамена
Отработка 1-ой части экзамена до идеала
Ученик заработает в среднем 50 баллов, если выполнит 1 часть ЕГЭ без ошибок. Мы учим решать эту часть быстро и без ошибок
Отработка 2-ой части экзамена
Эксперты ЕГЭ научат правильно оформлять решение заданий в бланках, чтобы не потерять ни единого балла. Ученик научится решать 2 часть экзамена по критериям оценивания
Апелляция результатов экзамена
Сопровождение процесса апелляции в случае нарушения прав ученика
Помощь с выбором вуза и подачей документов
Подскажем с выбором учебного заведения и проконсультируем по документам для приемной комиссии
Запишите вашего ребенка на бесплатный пробный урок по русскому языку ЕГЭ уже сейчас!
- 1 урок в неделю по 120 минут
- Пробный ЕГЭ до старта курса
- Пробные ЕГЭ каждый месяц во время обучения
- Мини-группы до 8 человек по уровню знаний
- Поддержка от педагога и психолога 24/7
- Смс-рассылка об успеваемости родителям
- Видео-курс по выбранному предмету в подарок
- Бесплатные вебинары с психологом
10 900 р.
цена без скидки 8 900 р.* (за 4 урока)
цена со скидкой
Оставьте заявку на обучение со скидкой и менеджер с вами свяжется для ответа на оставшиеся вопросы
25%
Абонемент: при оплате 3 предметов за весь курс 4 предмет бесплатно
10%
При оплате полного курса (36 уроков)
5%
Скидка многодетным, неполным семьям и по инвалидности
5%
По акции «Приведи друга»
Вся теория по предмету в записи на платформе
Ученик сможет вне занятий дополнительно изучать предмет по специально отснятым видео. Весь материал разбит по темам на короткие видео с теорией и практикой.
Тренинги от психолога перед экзаменами ЕГЭ
Двухдневный майский онлайн-тренинг, направленный на нейтрализацию стресса и стабилизацию эмоционального состояния учеников.
7000
Выпускников за
все время
Выпускников за все время
30
Сильнейших преподавателей
в Москве
Сильнейших преподавателей в Москве
80,9
Средний балл выпускников
Годографа в 2021 году
Средний балл выпускников Годографа в 2021 году
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- м. Аннино
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В одиннадцатом классе каждый школьник сталкивается с ЕГЭ по русскому языку. Единый государственный экзамен по этому предмету обязательный — без него вы не сможете получить школьный аттестат и поступить в вуз. Групповые занятия на курсах ЕГЭ — оптимальный способ подготовиться к экзамену 2023 года в Москве.
65,8 — средний балл на ЕГЭ по русскому языку в 2017 году. Несмотря на то, что в 2020 году он немного вырос, очевидно, что уровень подготовки школьников находится не слишком высоко.
Программа подготовки к ЕГЭ по русскому языку в УЦ «Годограф»
Преподаватели учебного центра «Годограф» разработали специальную программу подготовки к единому государственному экзамену по русскому языку для выпускников 11-х классов. Это курс, рассчитанный на учебный год. Мы повторим весь материал, начиная от правописания приставок и прямой речи до сложных правил пунктуации и орфографии. Наше предложение — это комплексная методика, направленная на достижение главной цели — высокого балла на экзамене.
Во время обучения мы:
- мотивируем школьника, нацеливая его на успех;
- не только учим его с блеском справляться с заданиями ЕГЭ, но и даем возможность ребенку повысить свою успеваемость в школе, демонстрируя новые знания;
- обеспечиваем комфортную психологическую обстановку для эффективного обучения;
- добиваемся здоровой конкуренции среди учеников, что повышает результаты (доказано учеными).
Наша программа подготовки к ЕГЭ по русскому языку включает в себя:
- входное тестирование для определения уровня знаний школьника и его дальнейшего распределения в подходящую группу;
- специальные пособия и методические материалы по русскому языку, учитывающие текущий уровень подготовки учащегося;
- раздаточный и мультимедийный материал, видео-уроки;
- регулярные контрольные работы и ежемесячные пробные экзамены.
Самое выгодное предложение для школьников в Москве
«Годограф» — лидер среди учебных центров, организовывающих курсы для подготовки к ЕГЭ по русскому языку в Москве. Наши преподаватели научат любого ребенка концентрировать внимание, помогут улучшить память и задействовать все ресурсы организма, необходимые для достижения цели.
Расположение наших филиалов позволяет каждому выбрать наиболее удобный для себя вариант. К слову, расписание мы тоже формируем на основе ваших пожеланий. Численность наших групп дает возможность педагогам уделять внимание каждому студенту, выявляя слабые стороны и делая их сильными.
Курсы подготовки к ЕГЭ по русскому дают возможность не только заполнить пробелы в знаниях, но и открывают двери лучших учебных заведений страны. Наши выпускники являются студентами МГУ им. Ломоносова, МГИМО, РГГУ и других престижных вузов.