Курсы ЕГЭ и ОГЭ 2023
в Москве или онлайн
Комплексный подход к обучению:
от профориентации до поступления в ВУЗ мечты
Наш рейтинг за 10 лет работы
Интенсив 4 месяца - это:
- Новые группы для учеников разного уровня
- 2 урока в неделю по 120 минут
- Обязательные домашние задания и 5 пробных ЕГЭ
Интенсив 4 месяца - это:
- Новые группы для учеников разного уровня
- 2 урока в неделю по 120 минут
- Обязательные домашние задания и 5 пробных ЕГЭ
- Индивидуальная консультация с педагогом-психологом
- Подбор подходящих и интересных направлений и профессий
- Анализ вузов и специальностей для поступления
- Мини-ЕГЭ для определения шансов поступления
отношение к учебе
Смс-отчетность родителям после урока
После каждого урока родитель получает СМС с оценками ребенка за работу на уроке, тестирование и домашнее задание.
Каждый месяц пробный ЕГЭ
Родители и ученик видят динамику роста благодаря ежемесячным тестам ЕГЭ. Мы вовремя выявляем пробелы в предмете, чтобы корректировать обучение.
Педагог на связи с учениками 24/7
Педагог в чате в соц.сети всегда поможет ученику разобраться в материале и ответит на вопросы по домашнему заданию.
Группы до 8 человек по уровню знаний
На курсах подготовки к ЕГЭ, размер группы не должен превышать 8 человек. Так педагог успевает уделить внимание каждому ученику.
Ученики сдают на 80+ благодаря комплексному подходу к обучению
- Приводим примеры из реальной жизни
- Объясняем сложный материал простым языком
- Проводим занятия в формате диалога, а не лекций
- Ставим строгие дедлайны дз
- Обучаем тайм-менеджменту
- Создали атмосферу, где пропускать занятия - не круто
- Приводим примеры из реальной жизни
- Объясняем сложный материал простым языком
- Проводим занятия в формате диалога, а не лекций
Вы можете получить дополнительную скидку при выборе от 2 предметов
Каждый из преподавателей по-настоящему влюблен в свой предмет и профессию! Именно поэтому все ученики вовлечены в обучение, активно работают на уроке и достигают потрясающих результатов.Почему можно доверять педагогам Годографа?
- Математика
- Русский язык
- Английский язык
- Информатика
- Биология
- Обществознание
- Физика
- Литература
- Химия
- История
Пробный урок и диагностика знаний
Проводим тестирование в формате ЕГЭ, консультацию с экспертом ЕГЭ и пробный урок в группе – так мы сможем оценить уровень знаний ученика и его отношение к учебе.
Создание фундамента в предмете
Понимание предмета и его особенностей, а не заучивание –преимущество, которое поможет ребенку решать любые задачи во 2 части экзамена
Отработка 1-ой части экзамена до идеала
Ученик заработает в среднем 50 баллов, если выполнит 1 часть ЕГЭ без ошибок. Мы учим решать эту часть быстро и без ошибок
Отработка 2-ой части экзамена
Эксперты ЕГЭ научат правильно оформлять решение заданий в бланках, чтобы не потерять ни единого балла. Ученик научится решать 2 часть экзамена по критериям оценивания
Апелляция результатов экзамена
Сопровождение процесса апелляции в случае нарушения прав ученика
Помощь с выбором вуза и подачей документов
Подскажем с выбором учебного заведения и проконсультируем по документам для приемной комиссии
Можете полностью оплатить обучение материнским капиталом
Можете получить налоговый вычет 13%
Лицензия на образовательную деятельность № 040485 от 03 декабря 2019 года (№ Л035-01298-77/00184638 от 29.11.2017)
- 1 урок в неделю по 120 минут
- Пробный ЕГЭ до старта курса
- Пробные ЕГЭ каждый месяц во время обучения
- Мини-группы до 8 человек по уровню знаний
- Поддержка от педагога и психолога 24/7
- Смс-рассылка об успеваемости родителям
- Видео-курс по выбранному предмету в подарок
- Бесплатные вебинары с психологом
10 900 р.
цена без скидки 8 900 р. (за 4 урока)
цена со скидкой
Оставьте заявку на обучение со скидкой и менеджер с вами свяжется для ответа на оставшиеся вопросы
25%
Абонемент: при оплате 3 предметов за весь курс 4 предмет бесплатно
10%
При оплате полного курса (36 уроков)
5%
Скидка многодетным, неполным семьям и по инвалидности
5%
По акции «Приведи друга»
Вся теория по предмету в записи на платформе
Ученик сможет вне занятий дополнительно изучать предмет по специально отснятым видео. Весь материал разбит по темам на короткие видео с теорией и практикой.
Тренинг от психолога перед экзаменами ЕГЭ и ОГЭ
Двухдневный майский онлайн-тренинг, направленный на нейтрализацию стресса и стабилизацию эмоционального состояния учеников.
7000
Выпускников за
все время
Выпускников за все время
30
Сильнейших преподавателей
в Москве
Сильнейших преподавателей в Москве
80,9
Средний балл выпускников
Годографа в 2021 году
Средний балл выпускников Годографа в 2021 году
130000+
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