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Курсы ЕГЭ и ОГЭ 2023
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Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф
Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф
Выберите программу и начните заниматься уже сегодня
Курсы в Москве
Интенсивный курс ЕГЭ и ОГЭ в Москве
Старт курса - 1 февраля

Интенсив 4 месяца - это:

  • Новые группы для учеников разного уровня
  • 2 урока в неделю по 120 минут
  • Обязательные домашние задания и 5 пробных ЕГЭ
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Курсы ЕГЭ и ОГЭ в Москве
Сейчас максимальные скидки для самых ответственных
подробнее о ЕГЭ подробнее о ОГЭ
Курсы ЕГЭ и ОГЭ в Москве
Онлайн курсы
Онлайн курсы
Онлайн курсы
Старт курса - 1 февраля

Интенсив 4 месяца - это:

  • Новые группы для учеников разного уровня
  • 2 урока в неделю по 120 минут
  • Обязательные домашние задания и 5 пробных ЕГЭ
подробнее о ОГЭ подробнее о ЕГЭ
Онлайн курсы «Антивебираны» в группах до 8 человек подробнее о ОГЭ подробнее о ЕГЭ
Онлайн курсы «Антивебираны» в группах до 8 человек
Профориентация
Профориентация
4 шага до подбора подходящей профессии:
  • Индивидуальная консультация с педагогом-психологом
  • Подбор подходящих и интересных направлений и профессий
  • Анализ вузов и специальностей для поступления
  • Мини-ЕГЭ для определения шансов поступления
Записаться можно на любой день и время!
подробнее о консультации
Профориентация
Записаться можно на любой день и время!
подробнее о консультации
Профориентация
На наших курсах ЕГЭ школьники меняют
отношение к учебе
Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф
У школьников смещается внимание с Тиктока и Ютуба на подготовку к ЕГЭ спустя 2 недели занятий
Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф
Ребенок выполняет все домашние задания, так как нельзя подвести команду и себя
Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф
Подростки получают удовольствие от учебы, посещая интересные и вовлекающие уроки с экспертами ЕГЭ
Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф
Ребенок получает поддержку и мотивацию. Мы общаемся, дружим и помогаем каждому ученику.
Родители спокойны и уверены в выборе подготовки
Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф

Смс-отчетность родителям после урока

После каждого урока родитель получает СМС с оценками ребенка за работу на уроке, тестирование и домашнее задание.

Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф

Каждый месяц пробный ЕГЭ

Родители и ученик видят динамику роста благодаря ежемесячным тестам ЕГЭ. Мы вовремя выявляем пробелы в предмете, чтобы корректировать обучение.

Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф

Педагог на связи с учениками 24/7

Педагог в чате в соц.сети всегда поможет ученику разобраться в материале и ответит на вопросы по домашнему заданию.

Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф

Группы до 8 человек по уровню знаний

На курсах подготовки к ЕГЭ, размер группы не должен превышать 8 человек. Так педагог успевает уделить внимание каждому ученику.

Подготовка к ЕГЭ на курсах – не просто решение тестов
Ученики сдают на 80+ благодаря комплексному подходу к обучению
Глубокое понимание предмета
Цель преподавателя — чтобы каждый ученик разобрался в каждой теме.
  • Приводим примеры из реальной жизни
  • Объясняем сложный материал простым языком
  • Проводим занятия в формате диалога, а не лекций
Дисциплина в учебе
Помогаем школьнику выработать самодисциплину и привычку учиться
  • Ставим строгие дедлайны дз
  • Обучаем тайм-менеджменту
  • Создали атмосферу, где пропускать занятия - не круто
Внутренняя мотивация
Не принуждаем к занятиям, а пробуждаем любопытство к познанию
  • Приводим примеры из реальной жизни
  • Объясняем сложный материал простым языком
  • Проводим занятия в формате диалога, а не лекций
Как проходит обучение в Годографе
Как проходит обучение в Годографе
ГОТОВЬТЕСЬ К ЭКЗАМЕНАМ ПО НЕСКОЛЬКИМ ПРЕДМЕТАМ СО СКИДКОЙ

Вы можете получить дополнительную скидку при выборе от 2 предметов

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Наставником вашего ребенка будет эксперт ЕГЭ

Каждый из преподавателей по-настоящему влюблен в свой предмет и профессию! Именно поэтому все ученики вовлечены в обучение, активно работают на уроке и достигают потрясающих результатов.

Почему можно доверять педагогам Годографа?
Почему педагогам можно доверять?
6 этапов подготовки к ЕГЭ в Годографе
Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф

Пробный урок и диагностика знаний

Проводим тестирование в формате ЕГЭ, консультацию с экспертом ЕГЭ и пробный урок в группе – так мы сможем оценить уровень знаний ученика и его отношение к учебе.

Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф

Создание фундамента в предмете

Понимание предмета и его особенностей, а не заучивание –преимущество, которое поможет ребенку решать любые задачи во 2 части экзамена

Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф

Отработка 1-ой части экзамена до идеала

Ученик заработает в среднем 50 баллов, если выполнит 1 часть ЕГЭ без ошибок. Мы учим решать эту часть быстро и без ошибок

Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф

Отработка 2-ой части экзамена

Эксперты ЕГЭ научат правильно оформлять решение заданий в бланках, чтобы не потерять ни единого балла. Ученик научится решать 2 часть экзамена по критериям оценивания

Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф

Апелляция результатов экзамена

Сопровождение процесса апелляции в случае нарушения прав ученика

Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф

Помощь с выбором вуза и подачей документов

Подскажем с выбором учебного заведения и проконсультируем по документам для приемной комиссии
Запишите вашего ребенка на бесплатный пробный урок с экспертом ЕГЭ уже сейчас!

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Годограф Годограф
У нас есть государственная лицензия

Можете полностью оплатить обучение материнским капиталом

Государственная лицензия

Можете получить налоговый вычет 13%

Государственная лицензия

Лицензия на образовательную деятельность № 040485 от 03 декабря 2019 года (№ Л035-01298-77/00184638 от 29.11.2017)

Государственная лицензия
Государственная лицензия
Сэкономьте до 30% вашего бюджета на подготовке к ЕГЭ до 30 апреля
  • 1 урок в неделю по 120 минут
  • Пробный ЕГЭ до старта курса
  • Пробные ЕГЭ каждый месяц во время обучения
  • Мини-группы до 8 человек по уровню знаний
  • Поддержка от педагога и психолога 24/7
  • Смс-рассылка об успеваемости родителям
  • Видео-курс по выбранному предмету в подарок
  • Бесплатные вебинары с психологом

10 900 р.
цена без скидки 8 900 р. (за 4 урока)
цена со скидкой

Оставьте заявку на обучение со скидкой и менеджер с вами свяжется для ответа на оставшиеся вопросы

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25%

Абонемент: при оплате 3 предметов за весь курс 4 предмет бесплатно

10%

При оплате полного курса (36 уроков)

5%

Скидка многодетным, неполным семьям и по инвалидности

5%

По акции «Приведи друга»

Дополнительные бонусы действуют до 30 апреля
Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф

Вся теория по предмету в записи на платформе

Ученик сможет вне занятий дополнительно изучать предмет по специально отснятым видео. Весь материал разбит по темам на короткие видео с теорией и практикой.

6990₽ / Бесплатно
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Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф

Тренинг от психолога перед экзаменами ЕГЭ и ОГЭ

Двухдневный майский онлайн-тренинг, направленный на нейтрализацию стресса и стабилизацию эмоционального состояния учеников.

5000₽ / Бесплатно
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Годограф готовит к экзаменам ЕГЭ и ОГЭ с 2012 года

7000

Выпускников за
все время

Выпускников за все время

30

Сильнейших преподавателей
в Москве

Сильнейших преподавателей в Москве

80,9

Средний балл выпускников
Годографа в 2021 году

Средний балл выпускников Годографа в 2021 году

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подписчиков
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Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2023 в Москве - УЦ Годограф cмотреть примеры
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Истории успеха учеников Годографа
...
Устинова Юлия
МГУ
ЕГЭ по Английскому языку
55
85
...
Даша Пантелеева
МГУ
ЕГЭ по Английскому языку
53
95
...
Золотопуп Дарья
МГУ
ЕГЭ по Английскому языку
0
91
...
Олейник Катя
ЕГЭ по Английскому языку
40
83
...
Белобровская Александра
ЕГЭ по Математике
50
78
...
Александра
ЕГЭ по Русскому языку
3
39
...
Ксения Чечелёва
МГУ
ЕГЭ по Литерататуре
41
90
...
Хайдар Амина
ЕГЭ по Литерататуре
44
84
...
Дымова Екатерина
ЕГЭ по Обществознанию
26
75
...
Сидорова Алисия
МГОУ
ЕГЭ по Русскому языку
62
82
...
Васюнина Ульяна
МГУ
ЕГЭ по Русскому языку
60
100
...
Шарипова Хаят
МГИМО
ЕГЭ по Русскому языку
50
96
...
Охматовская Елизавета
ЕГЭ по Русскому языку
41
93
...
Алина Галиниченко
РУДН
ЕГЭ по Английскому языку
40
85
...
Николь Иващенко
МГПУ
ЕГЭ по Английскому языку
30
80
...
Жанна Нальтаева
ЕГЭ по Английскому языку
3
5